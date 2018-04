Agar tidak Direbut Everton, Shakhtar Donetsk Naikkan Gaji Fonseca

Shakhtar Donetsk berencana menaikkan gaji Paulo Fonseca hingga 8 juta poundsterling (sekitar 157 miliar) per tahun. Itu dilakukan agar pelatih asal Portugal tersebut tidak direbut Everton.Fonseca yang saat ini berusia 45 tahun sedang dibidik Everton untuk dijadikan pelatih anyar. Kabar itu muncul lantaran Sam Allardyce dianggap gagal meningkatkan pencapaian The Toffees.Everton merekrut Allardyce pada November 2017 dengan durasi kontrak dua tahun. Namun hingga kini, The Toffees masih kesulitan bersaing di papan tengah Liga Primer Inggris.Fonseca sudah menangani Shakhtar sejak Juni 2016 dan kontraknya bakal habis pada akhir musim ini. Selama menangani Shakhtar, ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Primer Ukraina, Piala Ukraina, serta Piala Super Ukraina.The Sun mengabarkan, Fonseca tertarik pindah karena Everton menawarinya gaji yang lebih besar. Atas dasar itulah Farhad Moshiri selaku pemilik Shakhtar berinisiatif menaikkan gajinya.Belum ada keterangan resmi dari Fonseca terkait rumor ini. Namun yang pasti, ia sendiri masih menunda untuk menandatangani kontrak baru Shakhtar.Everton juga dikabarkan punya incaran lain apabila gagal mendapatkan jasa Fonseca. Besar kemungkinan, mereka bakal memilih Marco Silva yang saat ini sedang menangani Watford.Everton tengah bertengger di urutan sembilan klasemen sementara dengan koleksi 40 poin. Mereka masih bisa finis lebih baik apabila mampu memanfaatkan enam laga Liga Primer Inggris yang tersisa. (sportsmole)(KAU)