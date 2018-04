Spurs Permalukan Chelsea, Alonso: Kami tak Seberuntung Tahun Lalu!

Bek Chelsea, Marcos Alonso, mengaku sangat kecewa atas kekalahan timnya dari Tottenham Hotspur. Menurutnya, hasil negatif itu membuat The Blues harus bekerja keras hingga akhir musim ini.Chelsea kalah dari Spurs dengan skor 1-3 pada laga lanjutan Liga Primer Inggris 2017--2018, Minggu 1 April. Kekalahan itu cukup memalukan karena The Blues berstatus sebagai juara bertahan dan jalannya laga berlangsung di Stadion Stamford Bridge.Tidak selesai sampai di situ, hasil laga juga memperkecil peluang Chelsea untuk tampil di Liga Champions musim depan. Sebab, The Blues yang berada di urutan lima klasemen sementara jadi berselisih delapan poin dengan Spurs yang menempati urutan keempat.Chelsea masih punya tujuh laga lain hingga musim ini berakhir. Ia beranggapan timnya tetap harus memenangkan seluruh sisa laga tersebut agar asa tampil di Liga Champions tetap terjaga."Saya pikir, kali ini kami tak seberuntung tahun lalu. Selain itu, Kemampuan tim lain makin meningkat dan kami tampil tidak konsisten," kata Alonso seusai laga kontra Spurs."Meski begitu, kami harus tetap berdiri dan berjuang hingga akhir. Target kami selanjutnya adalah memenangkan tujuh laga terakhir sambil menunggu ada tim lain yang kalah," tambahnya.Alonso tampil selama 83 menit sebelum akhirnya digantikan Emerson dalam laga kontra Spurs. Ia menjelaskan, timnya sudah tampil dengan baik meski kurang fokus memanfaatkan berbagai peluang yang tercipta."Tim kami tidak bermain buruk karena mampu menciptakan banyak peluang . Hanya saja, kami kurang konsentrasi dalam 90 menit pertandingan. Kami kecewa gagal meraih tiga poin dalam laga penting seperti ini," pungkas pemain asal Spanyol tersebut. (sportsmole)(KAU)