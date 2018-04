FA Siap Jual Wembley

: FA tengah melakukan diskusi dengan Shad Khan, pemilik Fulham dan tim NFL, Jacksonville Jaguars perihal penjualan Stadion Wembley. Stadion kebanggaan Inggris itu kabarnya akan dijual dengan harga 800 juta pounds atau sekitar Rp15,5 triliun.Menurut klaim Sky Sports News, andai Wembley benar-benar dijual ke Khan, timnas Inggris musti mencari stadion lagi sebagai kandang. Sebab, pada musim gugur nanti adalah waktu digulirkannya NFL atau Liga Rugby Amerika Serikat (American Football).FA santai menanggapi kemungkinan tersebut. PSSI-nya Inggris itu menegaskan bahwa Wembley akan tetap menjadi markas utama The Three Lions sekali pun hak milik sudah dipindahtangankan ke pihak swasta."FA telah menerima tawaran dari peminat yang ingin membeli Wembley," kata juru bicara FA seperti dikutip dari Sky Sports News.Ambisi Khan untuk menjadikan Wembley sebagai kandang Jaguars didukung penuh oleh NFL. Ini bisa menjadi tonggak sejarah di mana ada pesertanya menggelar laga di luar Amerika Serikat."Kami mendukung Shad Khan dan Jacksonville Jaguars. Rencana membeli Stadion Wembley adalah bukti komitmen mereka kepada Britania Raya, yakni mengembangkan olahraga ini ke luar Amerika Serikat," tulis NFL dalam keterangan resminya.Khan juga menerangkan wacana tersebut tak lantas dirinya lalai menjalankan perannya sebagai pemilik klub Fulham. Namun, ia tidak mengonfirmasi apakah The Cottagers bakal bermain di Wembley atau tetap di Craven Cottage.(PAT)