Pemain City Dominasi Daftar Calon Peraih Penghargaan PFA

Penampilan impresif para pemain Manchester City tidak hanya membuat timnya nyaris menyabet gelar juara Liga Primer Inggris. Akan tetapi, terdapat tiga pemainnya yang masuk dalam nominasi peraih penghargaan PFA Player of the Year.PFA Player of the Year merupakan penghargaan untuk pemain terbaik Liga Primer Inggris versi Professional Footballers Association (PFA). Penghargaan itu diberikan tiap tahun ketika kompetisi kompetisi bakal berakhir.Tiga pemain City yang masuk nominasi penghargaan tersebut adalah Kevin De Bruyne, David Silva dan Leroy Sane. Ketiganya memiliki posisi yang sama karena kerap bertugas sebagai gelandang serang atau winger.Tidak dijelaskan secara detail tentang indikator menjadi pemain terbaik PFA, namun ketiganya memang punya kontribusi penting untuk City di sepanjang musim ini. Terhitung, ada 24 gol dan 38 assist yang sudah disumbangkan oleh trio tersebut.Masih ada tiga nominasi lain yang bukan berasal dari City. Ketiganya adalah Mohamed Salah dari Liverpool, Harry Kane dari Tottenham Hotspur dan David De Gea dari Manchester United. Dari ketiga nama tersebut, hanya De Ge saja yang posisinya bukan sebagai penyerang.Sane, Kane dan Marcus Rachford juga termasuk dalam daftar pemain muda terbaik (PFA Young Player of the Year). Salah satu pesaing mereka adalah Ryan Sessegnon dari Fulham United yang masih berusia 17 tahun. (sportsmole)(KAU)