Hattrick Hazard Bantu Chelsea Gusur Liverpool

Sempat tertinggal atas Cardiff City, Chelsea akhirnya meraih kemenangan 4-1 pada laga kelima Liga Primer Inggris, Sabtu 15 September. Kemenangan The Blues tak lepas dari aksi brilian Eden Hazard.Pemain internasional Belgia itu mencetak hattrick pada pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge. Sementara satu gol lagi dicetak oleh Willian.Chelsea sempat kecolongan oleh tim tamu lewat gol yang diciptakan Souleymane Bamba. Bek Cardiff itu mengejutkan publik Stamford Bridge setelah mencetak gol pada menit ke-16.Tapi Chelsea mampu bangkit melalui aksi Hazard. Ia mencetak hattrick pada menit ke-37, 44, dan tendangan penalti pada menit ke-80. Gol kemenangan Chelsea ditutup oleh Willian pada menit ke-83.Dengan kemenangan 4-1 ini, Chelsea yang meraih 15 poin menggusur Liverpool dari puncak klasemen. The Blues (+10) unggul selisih gol dari The Reds yang hanya memiliki selisih gol +9.Bersamaan dengan itu, berarti saat ini ada dua klub yang memimpin klasemen dengan torehan sempurna dalam lima pertandingan awal, yaitu Chelsea dan Liverpool. Ini pertama kalinya terjadi sejak 110 tahun terakhir yang dialami Liga Primer Inggris. Sebelumnya juga pernah terjadi pada musim 1905--1906 dan pada musim 1908--1009.Kepa; David Luiz, Azpilicueta, Rudiger, Marcos Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Hazard, Giroud, PedroEtheridge; Menga, Bamba, Morisson, Bennett; Fernando, Ralls, Arter, Hoilett; Reid; Ward(FIR)