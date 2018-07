Ini yang Bikin Alisson Pilih Liverpool

Kiper anyar Liverpool, Alisson Becker, membeberkan alasannya memilih Anfield sebagai markasnya musim ini. Menurutnya, atmosfer yang diciptakan suporter The Reds saat bertanding cukup membuatnya terkagum.Liverpool mengumumkan kedatangan Alisson pada Kamis 19 Juli malam dari AS Roma. Kiper berusia 25 tahun itu bergabung dengan biaya yang dikabarkan menyentuh 65 juta poundsterling (Rp1,2 triliun) dengan kontrak jangka panjang.Alisson menjadi penjaga gawang termahal di dunia sepanjang sejarah. Sebab, nominal tersebut melewati transfer Gianluigi Buffon saat diboyong Juventus dari AC Parma pada musim panas 2001 dengan harga 53 juta euro (Rp890 miliar).Sebelumnya, raksasa La Liga Spanyol, Real Madrid, juga dikaitkan dengan kiper Timnas Brasil tersebut. Namun, beberapa hal membuat Alisson memilih Liverpool."Liverpool tim yang punya tradisi kemenangan dan punya suporter fanatik yang selalu mendukung mereka di setiap pertandingan. Bermain lawan mereka di Liga Champions tahun lalu, saya bisa merasakan atmosfer dan pertandingan yang mempengaruhi saya," kata Alisson dikutip laman resmi klub."Saya datang dari klub (Roma) di mana saya sangat senang dan saya yakin akan betah di sini. Saya akan memberikan segalanya untuk suporter," sambungnya.Penjaga gawang timnas Brasil di Piala Dunia 2018 itu sudah tampil sebanyak 37 kali bersama AS Roma sepanjang musim lalu. Berkat performa apiknya, ia berhasil mengantar Gialorossi mencapai semifinal Liga Champions.