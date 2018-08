West Ham Umumkan Kedatangan Lucas Perez

: West Ham United resmi mendatangkan penyerang Arsenal asal Spanyol, Lucas Perez. Pemain berusia 29 tahun itu didatangkan dengan mahar 5 juta pounds (Rp92 miliar) dengan kontrak berdurasi tiga musim.Arsenal harus rela merugi untuk bisa melepas Perez. Ia didatangkan Arsenal dua musim lalu dengan harga 17 juta pounds (Rp315 miliar).Setelah resmi bergabung dengan The Hammers, Perez mengaku senang dapat bergabung dengan tim yang bersejarah dengan fan yang hebat."Saya sangat senang untuk berada di klub bersejarah ini. Saya sangat bersemangat, West Ham memberi saya kesempatan untuk bertahan di Liga Primer Inggris dan saya senang untuk menjadi bagian dari proyek ini," ujar Perez kepada situs resmi klub."West Ham memiliki fan yang hebat dan bermain di stadion yang megah, jadi datang ke sini memberi saya kepuasan. Saya sangat termotivasi," lanjutnya.Direktur Olahraga The Irons, Mario Husillos mengaku senang dengan kedatangan Perez. Menurutnya, Perez merupakan pemain berpengalaman yang dibutuhkan timnya dan sudah dikenal oleh pelatih anyar, Manuel Pellegrini."Kami senang dapat menyambut Lucas ke West Ham United. Dia adalah pemain yang sangat berpengalaman yang sudah dikenal Manuel ketika berada di Spanyol," ujar Husillos."Dia memiliki kualitas teknik yang bagus dan bisa bermain sebagai striker tunggal atau penyerang lubang. Dia bisa mencetak gol tapi juga bisa membuat peluang dan menjadi penghubung lini serang dan lini tengah," tambahnya.Lucas mendapatkan kesempatan terbatas bersama The Gunners. Ia hanya tampil sebanyak 21 kali dengan skuat Meriam London dengan torehan tujuh gol dan lima assist.(ASM)