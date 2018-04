Ini Lima Calon Suksesor Wenger di Arsenal

Klik di sini: Bantai PSIS, Persija Melesat ke Puncak Klasemen

Setelah dua dekade menjabat sebagai pelatih Arsenal, Arsene Wenger akhirnya resmi mengundurkan diri pada musim panas mendatang. The Gunners pun harus menyusun daftar pendek suksesor Wenger.Proses yang ketat dan selektif harus dilakukan manajemen klub. Mengingat Arsenal telah memiliki ruh permainan Wenger yang telah berada di London selama 22 tahun.Jika nanti terpilih, calon pengganti Wenger harus bisa menjadikan Meriam London lebih baik dari apa yang diterapkan pelatih asal Prancis tesebut. Untuk itu pelatih yang ditunjuk pun harus benar-benar memiliki kapasitas lebih dari sekadar sosok Wenger.Sejauh ini raihan tertinggi Wenger adalah tiga kali menjuarai Liga Premier Inggris pada 1997--1998, 2001--2002, 2003--2004. Kita juga ingat momen emas Wenger bersama Arsenal dengan sebutan 'The Invincible Arsenal'. Ketika itu Thierry Henry cs menjuarai Liga Primer Inggris tanpa terkalahkan.Tentu pelatih yang akan menggantikan Wenger punya tugas berat. Selain menghapus bayang-bayang 22 tahun Wenger, sang calon juga harus menciptakan skuat Meriam London yang bisa mendobrak kebiasaan buruk Arsenal dalam 10 tahun ke belakang. Panas di awal, namun loyo di akhir musim.Berikut calon suksesor Wenger seperti dilansir dari berbagai sumber. Kabarnya pada malam ini waktu setempat, Arsenal akan mengumumkan calon pengganti Wenger:Pelatih asal italia ini telah bertemu dengan Ivan Gazidis, Chief Executive Arsenal pada musim ini. Anceloti, kapasitasnya tak diragukan lagi sebagai salah satu yang terdepan menjadi pengganti Wenger.Catatan impresif Ancelotti di kancah sepak bola Eropa tak bisa dianggap enteng. Ia pernah menjuarai Liga Champions sebanyak tiga kali. Dua bersama AC Milan dan sekali bersama Real Madrid.Dia juga dipuji karena gaya melatihnya. Meski pendekatannya yang santai tergolong gagal saat melatih Bayern. Namun, Ancelotti tetap menjadi salah satu pelatih yang paling dihormati. Selepas dipecat Muenchen, Ancelotti saat ini tak punya pekerjaan alias menganggur.Pelatih lain yang telah bertemu Gadizis. Namun Thomas Tuchel sangat tipis menjadi pelatih Arsenal berikutnya karena dua alasan yang bisa menggangunya.Pertama, Sven Mislintat yang sekarang menjabat sebagai ketua perekrutan Gunners dan dipaksa keluar dari Borussia Dortmund setelah berselisih dengannya terkait kebijakan transfer.Kedua, Tuchel sekarang menjadi favorit untuk mengambil alih PSG, membuat kedatangannya di Emirates sangat tidak mungkin terjadi.Meski begitu, gaya sepak bola yang dimilikinya sangat menarik dan kemampuannya untuk mendapatkan yang terbaik dari pemain yang berkinerja rendah akan membuat ia menjadi pilihan yang sangat baik untuk menggantikan Wenger.Pernah melatih tim yang diisi Lionel Messi dan Andres Iniesta bukan perkara mudah. Tapi Enrique telah melakukannya dengan baik. Salah satunya bisa membawa Barcelona menjuarai Liga Champions pada 2014--2015.Hanya saja, Enrique punya catatan buruk jika melatih klub di luar Spanyol. Tepatnya ketika melatih AS Roma. Menandatangani kontrak dua musim, pelatih asal Gijon itu hanya bertahan semusim.Meski begitu, kapabilitas Enrique layak diperhitungkan. Apalagi saat ini statusnya masih menganggur usai mundur dari Barca pada akhir musim lalu.Punya pengalaman menjadi pemain paling sukses bersama Arsenal, bisa menjadikan Thierry Henry masuk dalam calon suksesor Arsene Wenger.Saat ini dia sedang menjalani proses sebagai calon salah satu pelatih terbaik di dunia. Mantan penyerang internasional Prancis itu bisa saja mengundurkan diri sebagai asisten pelatih timnas Belgia jika Gadizis menunjuknya sebagai pengganti Wenger.Pelatih timnas Jerman ini punya misi membawa timnya mempertahankan gelar Piala Dunia di Rusia. Dia mungkin tidak memiliki pengalaman melatih klub di level tertinggi.Fenerbahce dan Stuttgart adalah nama klub yang paling menonjol di CV-nya. Tetapi pelatih berusia 58 tahun dianggap sebagai salah satu pelatih yang pantas dengan karakter Arsenal yang mengandalkan para pemain muda. Satu lagi yang menarik, saat ini Loew di bawah agen yang sama dengan Mesut Oezil dan Shkordan Mustafi.(RIZ)