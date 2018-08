MU vs Spurs, Mourinho Tuntut Kesempurnaan

: Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, mewanti-wanti timnya agar timnya tampil sempurna kala bersua Tottenham Hotspur. The Red Devils akan menjamu The Lilywhites dalam lanjutan kampanye Liga Primer musim 2018--2019.Menurut mantan pelatih FC Porto, timnya melakukan banyak kesalahan ketika menghadapi Brighton & Hove Albion. Ia berharap agar hal serupa tidak terjadi kala menyambut skuat besutan Mauricio Pochettino."Melihat laga melawan Leicester dan Brighton, kami tidak melakukan kesalahan melawan Leicester dan bermain baik, kami menang. Melawan Brighton, Kami melakukan kesalahan dan membayarnya dengan kekalahan," kata Mourinho seperti dikutip situs resmi klubnya.Ia juga berharap dengan bermain di kandang, anak-anak asuhnya semakin termotivasi. Mourinho mengatakan bahwa dukungan suporter dapat meningkatkan mental timnya dan meraih hasil maksimal seperti yang dilakukan timnya musim lalu."Musim lalu kami mendapatkan hasil bagus di pertandingan besar ketika bermain di kandang. Tapi untuk suporter itu merupakan hal yang indah," kata pelatih berusia 55 tahun itu.Mourinho akan memimpin timnya melawan Spurs di Old Trafford, Selasa (28/8) dini hari nanti. United di luar dugaan ditaklukan Brighton di pekan kedua dengan skor 3-2. The Red Devils tertahan di peringkat sembilan dengan koleksi tiga poin dari dua laga.(ACF)