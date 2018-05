Bek Liverpool Ini Dipastikan Absen di Piala Dunia

Bek Liverpool, Joe Gomez dipastikan absen di Piala Dunia setelah menjalani operasi pergelangan kaki. Cedera itu memaksanya menutup musim lebih cepat.Gomez mendapat cedera pergelangan kaki pada Maret saat bermain untuk timnas Inggris. Akan tetapi, dia mampu bermain dengan obat penghalang rasa sakit dan menjadi starter pada pertandingan Liga Primer Inggris antara Liverpool vs West Bromwich Albion dan Stoke City.Namun, cedera itu kambuh saat melawan Stoke dan pemindaian lebih lanjut menunjukkan dia perlu operasi, yang akan membuatnya tak bisa bermain di final Liga Champions melawan Real Madrid pada 27 Mei.Pemain berusia 20 tahun itu juga dipastikan absen di Piala Dunia 2018 Rusia. Pasalnya, dia selalu mendapat panggilan membela The Three Lions sejak Gareth Southgate menjadi pelatih.Gomez menulis di instagram: "Dengan sangat berat hati, saya mengonfirmasi bahwa musim saya untuk klub dan negara telah selesai menjalani operasi pergelangan kaki yang sukses.""Sudah beberapa pekan yang sulit mencoba segala yang mungkin tersedia di lapangan untuk membantu tim. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk kembali dan berada dalam kondisi terbaik untuk pra musim. Fokusnya sekarang adalah mendukung tim dalam dua pertandingan terbesar musim ini," sambungnya.Southgate memiliki waktu hingga 14 Mei untuk mengumumkan 35 pemain skuat sementara yang harus dipangkas menjadi 23 pemain pada 4 Juni.(KRS)