: Setelah diliburkan akibat jeda internasional, Liga Primer Inggris kembali digulirkan. Memasuki pekan ke-32, banyak fakta krusial yang patut disimak.Pemimpin klasemen sementara, Manchester City bertamu ke markas Everton. Jika berhasil memenangi pertandingan ini, anak asuh Pep Guardiola akan semakin dekat dengan gelar juara.Di pertandingan lain, sang runner-up Manchester United justru bakal meladeni perlawanan alot Swansea City. Kendati kerap menyulitkan tim-tim besar, The Swans diprediksi akan pulang dengan kekalahan.Selain dua laga tersebut, ada delapan pertandingan lain yang memiliki sederet fakta penting. Berikut Medcom merangkumnya dalam 10 fakta penting Liga Primer Inggris pekan 32:Sudah 20 tahun lamanya Liverpool tak pernah meraih dua kali kemenangan dalam laga kandang-tandang kontra Crystal Palace. Ini menjadi kesempatan buat The Reds menuntaskan rasa penasaran mereka sejak musim 1997--1998.Menarik dinanti apakah Glenn Murray bisa meneruskan tren positifnya pada tanggal 31 Maret nanti. Mesin gol andalan Brighton itu sudah mencatatkan enam gol dari enam pertandingan kandang di semua kompetisi sepanjang tahun 2018, atau setara 38% dari total 16 gol Brighton tahun ini.Romelu Lukaku membutuhkan dua gol lagi untuk meraih 100 gol di Liga Primer Inggris. Peluang itu cukup terbuka mengingat Lukaku tengah dalam performa menanjak, di mana ia terlibat pada 14 gol dari 14 pertandingan di semua kompetisi sepanjang tahun 2018 ini (10 gol dan 4 assists).Meski kedua tim berstatus tim medioker, saat Watford dan Bournemouth bertemu, pertandingan seru diprediksi bakal tersaji. Pasalnya, dari lima pertemuan terakhir, empat di antaranya berakhir imbang dengan banyak gol tercipta.Aaron Mooy wajib dijaga ketat oleh barisan pertahanan Hudersfield Town. Ia menjadi momok The Toon Army karena selalu mencetak gol di dua laga terakhir kedua tim.Tuan rumah menghadapi lawan yang sangat berat tanggal 31 nanti. Sebab, Burnley memenangi sekitar 49 persen laga tandang musim ini dengan meraih 21 poin dari maksimal 43.Usai menang 3-0 di London Stadium musim lalu, Southampton menelan lima kekalahan dari enam laga terakhir di Liga Primer Inggris. Ini menjadi sinyal bagus buat West Ham yang butuh kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri.Buat Wayne Rooney, laga kontra Manchester City memiliki banyak arti. Sejauh ini ia telah mencetak sembilan gol ketika berhadapan dengan The Citizens. Hanya Alan Shearer (11) yang bisa mencetak lebih dari 10 gol ke gawang City.Catatan buruk dimiliki Stoke City tiap kali bertandang ke markas Arsenal. Sudah 12 kali kedatangannya ke Emirates Stadium selalu berakhir dengan kekalahan.The Blues tak terkalahkan selama 27 pertandingan kandang kontra Tottenham Hotspur (menang 18 imbang 9). Terakhir, Chelsea kalah di Stamford Bridge oleh Spurs terjadi pada Februari 1990.(PAT)