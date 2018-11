Prediksi Tottenham Hotspur vs Chelsea: Saling Gesek di Wembley

Chelsea belum menelan kekalahan di bawah asuhan Maurizio Sarri setelah 18 pertandingan kompetitif. Tapi akankah catatan positif itu mampu dijaga saat bertandang ke markas 'sementara' Tottenham Hotspur, Stadion Wembley, Minggu dini hari nanti?Jika Chelsea bermain saat diimbangi Everton 1-1 pada pekan ke-12, 11 November lalu, bukan tak mungkin Spurs bisa memetik tiga poin dari The Blues. Terlebih pada pertemuan April lalu, The Lilywhites sukses mempermalukan The Blues 1-3 di Stamford Bridge.Belum lagi, Spurs sedang menjalani masa-masa positif. Dalam lima pertandingan terakhir, Harry Kane dan kawan-kawan selalu meraih kemenangan. Tren positif itu pun mendapat pujian dari Sarri sekaligus mewaspadai lini serang Spurs.“Pochettino melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Mereka memainkan sepak bola yang sangat bagus. Mereka sangat berbahaya dalam menyerang dan dengan serangan balik cepat, sangat teknis sekali," ujar Sarri.Tapi tuan rumah bukan tanpa kendala menghadapi Derby London nanti. Menghadapi laga ke-13 ini, badai cedera pemain memusingkan pelatih Mauricio Pochettino. Sebut saja Kieran Trippier, Danny Rose, Davinson Sanchez, Jan Vertonghen, dan Mousa Dembele masuk meja perawatan karena cedera.Sebaliknya, Chelsea datang ke Wembley nyaris dengan skuat sempurna. Termasuk N'Golo Kante yang baru saja memperpanjang kontrak baru bersama The Blues hingga lima tahun ke depan.Pertarungan ini juga menentukan nasib mereka di tabel klasemen. Kedua klub hanya terpaut satu poin, di mana Chelsea yang menempati posisi tiga klasemen unggul atas Spurs yang menguntit di posisi keempat.Jika Chelsea kalah dari Spurs, maka mereka harus menyerahkan posisi empat ke Spurs. Sebaliknya, kemenangan atas Spurs membuat The Blues menjaga persaingan mereka dengan duo klub di atas, Manchester City (32) dan Liverpool (30).1 April 2018 (Liga Primer Inggris): Chelsea 1-320 Agustus 2017 (Liga Primer Inggris): Tottenham Hotspur 1-222 April 2017 (Piala FA):4-2 Tottenham Hotspur5 Januari 2017 (Liga Primer Inggris):2-0 Chelsea27 November 2016 (Liga Primer Inggris):2-1 Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Winks; Alli, Eriksen; Lucas, Kane.: Arrizabalaga; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Jorginho; Kante, Barkley; Willian, Morata, Hazard.Tottenham 55 - 45 Chelsea(ACF)