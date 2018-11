Berbatov: Fulham Tepat Merekrut Ranieri

: Fulham menunjuk Claudio Ranieri untuk menjadi pelatih anyar mereka. Pelatih asal Italia tersebut dipercaya menggantikan posisi Slavisa Jokanovic yang membuat The Cottagers terpuruk musim ini.Penunjukkan Ranieri sebagai pelatih Fulham mendapat pujian dari Dimitar Berbatov. Striker asal Bulgaria tersebut menilai Ranieri menjadi perekrutan bagus untuk eks klubnya."Ranieri adalah pelatih saya di AS Monaco. Jadi, saya mengenalnya dengan baik. Saya pikir jika Anda menunjuk seseorang dalam situasi ini, dengan Fulham berada di posisi terakhir, Anda butuh seseorang punya pengalaman hebat yang dapat membantu mereka tetap terjaga," ujar Berbatov."Ia adalah perekrutan bagus. Saya berharap ia sukses dan saya tahu ia akan bekerja keras," tambahnya.Karier Ranieri di Liga Primer Inggris sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejauh ini, pelatih asal Italia tersebut melatih dua klub di Liga Primer Inggris, yakni Chelsea dan Leicester City.Leicester menjadi klub tersukses yang ia latih. Ia berhasil membawa The Foxes meraih gelar Liga Primer Inggris musim 2015--2016. Namun, Ranieri akhirnya dipecat pada pertengahan musim 2016--2017 lantaran Leicester terpuruk saat itu.Hingga akhirnya, Ranieri memutuskan berkarier di luar Inggris dan melatih salah satu klub Ligue 1 FC Nantes pada musim 2017--2018, sebelum menerima pinangan Fulham. (Goal)(PAT)