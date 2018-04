Jawab Ketertarikan Juventus, Darmian Bantah Menyesal Gabung MU

: Matteo Darmian membantah kabar yang menyebut jika ia menyesal bergabung dengan Manchester United. Namun, bek asal Italia mengaku bangga dengan ketertarikan Juventus kepadanya.Sejak mendarat ke Old Trafford sejak 2015 silam, Darmian memang kesulitan menembus susunan pemain inti The Red Devils. Musim ini saja, ia baru bermain sebanyak lima kali, jauh dibandingkan musim lalu yang sebetulnya juga sedikit, yakni 18 kali.Kendati begitu, pemain belakang berusia 28 tahun itu tidak sama sekali menyesal. Baginya, bergabung dengan klub sekelas Man United merupakan sebuah kebanggaan."Saya mendapatkan banyak pengalaman, saya menjadi bagian dari salah satu klub terbaik dunia. Saya sangat bangga karena di sini saya bisa merasakan banyak gelar bergengsi seperti Piala FA dan Liga Europa," kata Darmian kepada wartawan kondang Italia, Gianluca Di Marzio.Klik: Arema vs Persib Ricuh, Direktur PT PBB Pastikan Bobotoh Tidak Lancarkan Aksi Balasan Sebetulnya, Darmian sudah lama diisukan bakal hengkang dari United. Selama dua musim belakangan, ia kerap kali digoyang rumor kembali ke Turin, lebih tepatnya Juventus.Sejak diboyong dari Torino, ia gagal bersaing dengan sejumlah nama seperti Daley Blind dan Ashley Young. Mendengar gosip tersebut, Darmian mengaku terkesan."Saya senang. Juve adalah klub besar, tapi saya punya tujuan di sini, nanti akan ada evaluasi dari saya dan agen saya, serta tentu saja keluarga saya," sambungnya.(ACF)