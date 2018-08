Arsenal Lepas Bek Mudanya ke Fulham

Bek Arsenal, Calum Chambers, resmi membela Fulham dengan status pinjaman pada musim 2018--2019. Meski baru meneken kontrak anyar beberapa waktu lalu, Unai Emery tampaknya tidak dapat memberinya tempat di tim utama sehingga pindah ke Fulham menjadi opsi terbaik bagi pemain 23 tahun tersebut.Berbicara kepada situs resmi Fulham, Chambers mengaku senang dengan kepindahannya ke Fulham, terlebih lagi Fulham memiliki gaya bermain dengan membangun serangan dari lini belakang."Saya sangat antusias. Saya menonton Fulham musim lalu, saya sangat suka dengan cara mereka bermain sepak bola, ada manajer hebat juga, ini adalah klub hebat, jadi saya sangat antusias untuk memulai musim baru," ungkap Chambers kepada fulhamfc.com."Semua orang bisa melihat bahwa Fulham adalah klub yang suka bermain dengan bola, membangun serangan dari belakang. Itu adalah gaya bermain yang saya ingin mainkan juga, jadi saya pikir ini cocok dengan saya dan cara bermain saya," tambahnya.Mengenai kepindahan anak asuhnya, Emery mengaku bahwa Chambers masih memiliki masa depan bersama The Gunners. Namun menurutnya, kepindahan bersama The Cottagers akan membantunya berkembang sebagai pemain."Calum adalah bek bertalenta yang memiliki masa depan cerah. Kami semua percaya peminjaman bersama Fulham akan menjadi bagian penting dari perkembangannya dan saya berharap dia memiliki musim yang bagus,' ujar Emery.Fulham salah satu tim yang berhasil meraih tiket promosi, tim lainnya adalah Wolverhampton Wanderers dan Cardiff City. Chambers adalah rekrutan kedelapan tim asuhan Slavisa Jokanovic. Sebelumnya the Cottagers telah merekrut winger asal Jerman, Andre Schurrle dan gelandang Pantai Gading, Jean Michael Seri, yang sempat diburu klub-klub besar Eropa.(ASM)