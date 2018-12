Jadwal Lengkap Pertandingan Boxing Day Liga Primer Inggris

: Fase liburan Natal dan Tahun Baru tak berlaku di Liga Primer Inggris. Kompetisi Negeri Ratu Elizabeth akan menggelar pertandingan selepas Natal, Rabu 26 Desember yang dikenal dengan Boxing day.Pada fase Boxing Day di pekan ke-19 ini pun akan tersaji tujuh pertandingan yang digelar serentak. Diantaranya bakal terjadi partai sengit, salah satunya laga antara Liverpool kontra Newcastle United di Stadion Anfield.The Reds yang menjadi pemimpin sementara klasemen kembali mendapatkan ujian. Belum terkalahkannya Liverpool hingga saat ini pun membuat para lawan bernafsu untuk menjegal langkah skuat Juergen Klopp.Liverpool juga berpeluang kembali diadang Manchester City yang menjadi rival terdekatnya. Apalagi kedua tim hanya berjarak empat poin saja di klasemen, meski City telah menelan dua kekalahan.Peluang The Citizens menempel poin Liverpool cukup terbuka. Asalkan City mampu meraup poin penuh kala bertandang ke King Power Stadium, markas Leicester City, dengan catatan Liverpool terpeleset oleh Newcastle di Anfield.Partai lain yang tak kalah menarik adalah Manchester United yang akan menjamu Huddersfield Town di Old Trafford. Laga ini tentu akan kembali menjadi sorotan pelatih baru Ole Gunnar Solskjaer untuk membuktikan kemenangan pada laga debutnya kontra Cardiff bukan sekadar keberuntungan.19.30 WIB - Fulham vs Wolverhampton (BeIN Sports 1)22.00 WIB - Burnley vs Everton22.00 WIB - Liverpool vs Newcastle (Live RCTI)22.00 WIB - Crystal Palace vs Cardiff22.00 WIB - Leicester vs Manchester City22.00 WIB - Tottenham vs Bournemouth22.00 WIB - Manchester United vs Huddersfield (Live MNC TV)00.15 WIB - Brighton vs Arsenal (Live RCTI)02.30 WIB - Watford vs Chelsea (Live RCTI)02.45 WIB - Southampton vs West Ham United(REN)