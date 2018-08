Tundukkan Palace, Klopp: Performa Liverpool Belum 100 Persen

: Pelatih Liverpool Juergen Klopp tidak puas melihat penampilan Liverpool saat mengalahkan Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris 2018--2019, Selasa 21 Agustus. Ia menilai anak-anak asuhnya bisa tampil lebih baik lagi.Liverpool berhasil meraih poin penuh kala bersua ke kandang The Eagles. Mereka menang dengan skor 2-0. Gol-gol tersebut dicetak James Milner dan Sadio Mane."Mereka memberi kami banyak masalah dengan bola-bola panjang, mereka mencoba menempatkan Zaha di belakang untuk membuat situasi satu lawan satu. Kami di sana dan saling membantu untuk menghindari masalah besar tapi itu bukanlah performa yang baik dari kami," ujar Klopp."Banyak pemain yang bisa bermain 70 hingga 80 persen lebih baik, itu akan membantu tapi kami bekerja sangat keras dan itu tidak masalah. Saya senang dengan performa mereka dan sangat senang dengan hasilnya," papar pelatih 21 tahun tersebut.Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi The Reds dalam dua laga pembuka. Penghuni Anfield ini juga terus menempel ketat Manchester City di posisi kedua dengan memiliki poin sama, enam, namun The Citizens memiliki selisih gol yang lebih baik. (Sky Sports)(PAT)