Santos Inginkan Gelandang Manchester United

: Presiden Santos, Jose Carlos Peres, mengonfirmasi ketertarikan timnya kepada gelandang Manchester United, Andreas Pereira.Dengan kontrak yang akan habis pada akhir musim 2018--2019, raksasa Brasil itu bisa mendapatkan gelandang berdarah Belgia tersebut dengan gratis."Dia adalah pemain yang cocok dengan Santos dan ia ingin bermain di Santos. Keluarganya ingin melihatnya di Santos setidaknya untuk setahun," tutur Peres kepada media Brasil, A Tribuna."Kontraknya akan habis di tengah tahun (Juli 2019), tapi kami menginginkannya sekarang. Saya telah berbicara dengan ayahnya tapi belum berbicara dengan detil soal nilainya," pungkasnya.Dengan minimnya menit bermain yang didapat di Old Trafford, Pereira kemungkinan besar akan hengkan ke Santos. Tapi, kemungkinan besar United akan melepasnya dengan status pinjaman.Pereira bergabung dengan The Red Devils pada 2012 lalu dari PSV Eindhoven. Sejauh ini, ia telah melakoni 20 laga bersama The Red Devils dan mencetak satu gol di semua kompetisi.(KAU)