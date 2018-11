Ranieri: Jangan Harapkan Keajaiban Leicester di Fulham!

: Manajer anyar Fulham, Claudio Ranieri, mewanti-wanti banyak pihak untuk tidak menyamakan timnya dengan Leicester City. Ranieri di luar dugaan mampu membawa The Foxes menjadi kampiun kasta teratas sepak bola Inggris musim 2015--2016. Itu merupakan gelar Liga Primer Inggris pertama dalam sejarah klub.Tapi, Ranieri menegaskan bahwa Fulham bukanlah Leicester. The Cottagers harus bekerja keras untuk menghindari degradasi dan tidak mengharapkan keajaiban datang begitu saja."Kami harus bekerja keras. Kita tidak bisa mengharapkan keajaiban (seperti di Leicester City)," kata Ranieri kepada Sky Sports."Akan ada banyak laga berat. Penting untuk tetap bersatu bagi klub dan fans. Kami membutuhkan dukungan mereka dalam periode buruk dan ini adalah periode buruk," imbuh mantan pelatih Chelsea ini.Fulham berada di posisi buncit klasemen sementara Liga Primer Inggris. The Cottagers baru mengumpulkan lima poin dari 12 laga.(ACF)