Statistik Ini yang Bikin Firmino Layak Dipertahankan Liverpool

: Sinar Roberto Firmino tampak meredup selama memperkuat Liverpool. Kontribusinya bersama The Reds jarang mendapat pujian lantaran kalah pamor dengan nama-nama seperti Philippe Coutinho dan Mohamed Salah.Namun, siapa sangka, Firmino yang jarang mendapat pujian justru tetap dianggap menjadi bagian penting Liverpool. Teranyar, The Reds memperpanjang kontrak striker asal Brasil tersebut pada Minggu 29 April.Belum diketahui berapa durasi kontrak yang diberikan Liverpool kepada Firmino. Namun, menurut laporan media Inggris, manajemen Liverpool memberikan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk pemain berusia 26 tahun itu.Firmino tetap pantas dianggap penting Liverpool. Bagaimana pun, ia sudah memberikan banyak kontribusi untuk The Reds.Salah satu media statistik Opta pun menguraikan beberapa kontribusi penting Firmino untuk Liverpool. Berikut di antaranya yang sudah dihimpun- Firmino sudah menyumbang 50 gol untuk Liverpool di seluruh kompetisi. Ia menjadi satu-satunya pemain yang mencetak jumlah gol tersebut ketimbang pemain lain jika dihitung dari kedatangannya di Liverpool sejak 2015.- Firmino juga sudah menyumbang 32 assist untuk Liverpool. Jumlah assist-nya juga paling banyak ketimbang pemain Liverpool sejak 2015. Sejauh ini, pemain terbanyak kedua menyumbang assist adalah James Milner (29) dan ketiga adalah Coutinho (24).- Jika keterlibatan Firmino dalam gol Liverpool sejak kedatangannya pada 2015 juga bisa dikatakan yang terbaik. Sejauh ini, Firmino terlibat dalam 82 gol untuk The Reds. Sedangkan Coutinho hanya terlibat 62 gol (38 gol dan 24 assist).- Satu-satunya pemain Brasil yang mencetak lebih banyak gol dari Firmino (36 gol) untuk Liverpool di Liga Primer Inggris adalah Coutinho. Ia sejauh ini sudah mengoleksi 41 gol. Namun, Firmino berpotensi melampaui torehan gol Coutinho, mengingat sang pemain sudah bergabung dengan Barcelona saat ini.- Musim ini, Firmino mengoleksi 27 gol bersama Liverpool di seluruh kompetisi. Catatan golnya membaik ketimbang catatan dua musim terakhirnya, yakni 11 gol (2015--2016) dan 12 gol (musim 2016--2017).(ACF)