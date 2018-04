Manchester City Sudah Juara, Kapan Trofi akan Diberikan?

Manchester City sudah memastikan diri sebagai juara Liga Primer Inggris musim ini. Presentasi penyerahan trofi diperkirakan akan berlangsung pada 6 Mei atau laga kandang terakhir mereka musim ini.Kekalahan rival sekota Manchester United dari West Bromwich Albion 0-1 pada Minggu 15 April malam WIB membuat City memastikan gelar juara. Pasalnya, selisih menjadi 16 poin dengan lima pertandingan tersisa. Hal itu otomatis membuat The Sky Blues berhak menjadi yang terbaik di Inggris musim 2017--2018.Gelar juara City belum lengkap karena para pemain belum memegang trofi itu sendiri. Lalu kapan trofi akan diberikan kepada The Citizens?Sampai saat ini belum ada konfirmasi kapan presentasi trofi akan dilakukan, meskipun secara tradisional itu akan dilakukan pada pertandingan kandang terakhir di musim ini jika memungkinkan.Pertandingan liga terakhir City di Etihad Stadium adalah pada pekan ke-36 dan 37 saat melawan Huddersfield Town dan Birghton and Hove Albion pada 6 Mei dan 10 Mei. Sementara itu, mereka melakukan perjalanan ke Southampton untuk pertandingan terakhir mereka pada 13 Mei.City berhasil meraih gelar juara usai baru kalah dua kali sejauh musim ini berjalan. Bahkan, mereka tidak terkalahkan sejak Agustus sampai Desember 2017. (Sky Sports)(KRS)