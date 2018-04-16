Reaksi Pemain Man City Usai Dipastikan Menjadi Juara
Keberhasilan City menjuarai Liga Primer Inggris tak terlepas dari kekalahan Manchester United dari West Bromwich Albion 0-1, Minggu 15 April malam WIB. Kekalahan itu membuat selisih poin menjadi 16 dengan lima pertandingan tersisa.
Ini adalah gelar ketiga City dalam tujuh tahun terakhir. Sebelum menjadi juara musim ini, mereka menjadi yang terbaik di Inggris pada musim 2013--2014.
Para pemain menyambut gembira hasil ini. Terlebih, mereka berhasil menjadi juara dengan catatan beberapa rekor. Paling mencolok adalah mereka baru kalah dua kali sejauh ini di liga.
Memenangi gelar dengan lima pertandingan tersisa, City telah menyamai rekor Manchester United pada musim 1907--1908 dan 2000--2001, serta Everton pada 1984--1985.
Berikut reaksi pemain City di twitter usai dipastikan menjadi juara:
Champions!!!!!! What a great feeling!! So happy to be able to share another trophy with our amazing fans!#ManCity #SharkTeam #Champions pic.twitter.com/8CqCtyX7vi— Vincent Kompany (@VincentKompany) April 15, 2018
Campeones!!!! Muy feliz por otro título logrado con este gran equipo y con tanto apoyo de nuestra gente. A festejar!!! Vamos City!!!//Champions!! Ecstatic about clinching another title with this great team, and with all the support of our fans. Let's celebrate!!! C'mon, City! ???? pic.twitter.com/4RpQXpsmhX— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 15, 2018
Unbelievable season for us. Very happy to call us champions this year pic.twitter.com/Ulvw5zQyaa— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) April 15, 2018
#inSané feeling!!! ???????????? We are @premierleague champions 2017/18! #LS19 @ManCity pic.twitter.com/wIrDuVNPwe— Leroy Sané (@LeroySane19) April 15, 2018
NÓS SOMOS CAMPEÕES! / WE ARE THE CHAMPIONS!!!#mancity #doperi #alomae #champion #campeão pic.twitter.com/K4hHTdmFjs— Gabriel Jesus (@gabrieljesus33) April 15, 2018
Premier League Champions!!!????????— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 15, 2018
So happy where this incredible journey took us! ???? #blessed #premierleague #champions @ManCity pic.twitter.com/mElj0M5ypK
(KRS)
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