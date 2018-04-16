  • home
Medcom.id
Manchester City Juara

Reaksi Pemain Man City Usai Dipastikan Menjadi Juara

Krisna Octavianus 16 April 2018 08:51 WIB
manchester city
  • A+
  • A-
Reaksi Pemain Man City Usai Dipastikan Menjadi Juara
Manchester City (Foto: AFP/BEN STALSALL
Manchester: Manchester City berhasil menjadi juara Liga Primer Inggris musim ini. Beberapa pemain langsung menuliskan reaksi mereka di twitter.

Keberhasilan City menjuarai Liga Primer Inggris tak terlepas dari kekalahan Manchester United dari West Bromwich Albion 0-1, Minggu 15 April malam WIB. Kekalahan itu membuat selisih poin menjadi 16 dengan lima pertandingan tersisa.

Ini adalah gelar ketiga City dalam tujuh tahun terakhir. Sebelum menjadi juara musim ini, mereka menjadi yang terbaik di Inggris pada musim 2013--2014.
BERITA TERKAIT


Para pemain menyambut gembira hasil ini. Terlebih, mereka berhasil menjadi juara dengan catatan beberapa rekor. Paling mencolok adalah mereka baru kalah dua kali sejauh ini di liga.

Memenangi gelar dengan lima pertandingan tersisa, City telah menyamai rekor Manchester United pada musim 1907--1908 dan 2000--2001, serta Everton pada 1984--1985. 

Berikut reaksi pemain City di twitter usai dipastikan menjadi juara:

 



(KRS)

BACA JUGA
BERITA LAINNYA
PREDIKSI ROPAN
BERITA PILIHAN
BRANDCONNECT
FOLLOW US
MOST POPULAR
VIDEO
metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360
medcom.id
Copyright © 2017 medcom.id, All Rights Reserved - / rendering in 0.0185 seconds [54]