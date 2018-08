Klopp : Can Pergi karena Keinginannya Sendiri

Manajer Liverpool, Juergen Klopp, menegaskan tidak pernah punya masalah dengan Emre Can. Menurutnya, kepindahan Can ke Juventus adalah murni keinginan sang pemain itu sendiri.Can akhirnya resmi bergabung dengan Juventus pada Kamis 21 Juni lalu. Juventus. Saat itu, Bianconeri mengikat gelandang Jerman berdarah Turki itu dengan kontrak berdurasi empat tahun.Liverpool pernah menawarkan perpanjangan kontrak untuk mempertahankan Can. Namun, itikad baik itu malah diacuhkannya. Kendati demikian, kata Klopp, itu terjadi karena keinginan Can sendiri."Kami selalu memiliki hubungan yang baik dan tidak pernah punya masalah dengan para pemain yang hengkang," kata Klopp kepada Liverpool Echo.“Mungkin satu-satunya masalah karena saya ingin mendapatkan uang. Ada baiknya, dia tandatangani kontrak baru dulu dan kemudian baru kami jual," tambahnya.Kepergian Can ke Juventus tidak membuat Kloop cemas. Sebab Liverpool sudah menggelontorkan lebih dari 200 juta poundsterling (Rp 3,7 triliun) untuk mendatangkan empat pemain bintang pada bursa transfer musim panas ini. (Daily Mail)(KAU)