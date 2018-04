Semangat Juang Tersisa dari Chelsea

: Manajer Chelsea, Antonio Conte, menilai timnya masih memiliki semangat juang yang tersisa jelang berakhirnya Liga Primer Inggris. Hal itu diungkapkannya usai mengawal kemenangan 2-1 The Blues atas Burnley, Jumat 20 April dini hari.Menurutnya Burnley bukanlah lawan mudah di Liga Primer. Tim yang menghuni peringkat tujuh klasemen sementara itu kerap menjadi kuda hitam bagi tim "Big Six" di Liga Primer."Semangat yang fantastis. Kami memainkan pertandingan yang bagus melawan tim sulit. Tidak mudah bermain melawan Burnley," kata Conte kepada BBC.Eks pelatih Juventus itu senang karena timnya masih menyimpan semangat juang tinggi. Meski The Blues kerap terseok-seok sejak akhir Februari lalu dengan menelan empat kekalahan, dan meraih empat kemenangan serta satu kali imbang di semua ajang."Yang pasti kami akan berusaha, setidaknya mencapai final Piala FA. Perjalanan itu tidak akan mudah, tapi kami siap bertarung. Saya melihat semangat yang fantastis malam ini. Kami harus tetap seperti ini," sambungnya.The Blues memang masih berpeluang mencuri satu gelar musim ini dari ajang Piala FA. Mereka akan menjalani babak semifinal kontra Southampton, Minggu 22 April nanti. (Soccerway)(REN)