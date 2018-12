Liverpool Tetap Waspadai MU

: Bek Liverpool, Virgil van Dijk, mewanti-wanti rekannya untuk mewaspadai Manchester United. Meski tengah berada performa buruk, bukan berarti The Reds bisa meremehkan The Red Devils.The Reds saat ini memimpin persaingan di papan klasemen dengan raihan 42 poin dari 16 pertandingan. Sementara The Red Devils tertahan di peringkat keenam dengan nilai 26 dari 16 laga."Kami tidak perlu takut kepada mereka, tapi kami harus mewaspadai bahaya yang bisa mereka berikan," kata van Dijk kepada Sky Sports."Mereka memiliki pemain-pemain bagus, terutama di lini depan. Jadi kami harus siap untuk itu, tapi kami harus tetap bermain dengan gaya kami," imbuhnya.Kedua tim akan saling berhadapan di pekan ke-17 Liga Primer Inggris, Minggu (16/12) malam nanti, di Anfield. Pasukan Jurgen Klopp membutuhkan kemenangan untuk menjaga jarak dengan Manchester City yang ada di peringkat kedua, sementara anak-anak asuh Jose Mourinho membutuhkan angka penuh untuk mengerek posisi mereka di tabel klasemen.