Old Trafford Kurang Berisik, MU Diminta Siapkan Siasat Jitu

: Jose Mourinho miris dengan atmosfer pertandingan di Stadion Old Trafford yang dinilai "sepi". Untuk itu, manajemen Manchester United tengah menyiapkan upaya membuat suasana stadion lebih meriah.Forum suporter Man United baru-baru ini meminta pihak klub untuk menyediakan selebaran kertas berisi lirik lagu. Manajemen langsung memberikan respons, namun ide tersebut dinilai sulit diimplementasikan.Tak cuma itu saja, dilansir dari BBC Sports, forum suporter juga berencana meniru gaya suporter Jerman dan Italia. Secara praktik, mereka ingin menyiapkan megaphone plus seorang dirigen untuk memimpin, atau dalam istilah tertentu dinamai capo.Manajemen Setan Merah sebetulnya sudah mengakomodir kebutuhan 'standing and singing suporters' di tribun timur laut Old Trafford. Sayang, upaya tersebut diklaim belum memberikan dampak signifikan.Baik suporter dan pihak klub merasa jika kondisinya masih lebih baik pada hari Sabtu akhir pekan kemarin, yakni ketika tribun bernyanyi ditempatkan pada bagian tenggara. Itu terasa pada babak perempat final Piala FA kontra Brighton.Masalahnya, tribun bagian tenggara sudah sejak lama diperuntukan bagi suporter tim tamu. Di tribun itulah justru atmosfer pertandingan dirasa lebih terasa.Disinyalir, sulitnya menciptakan atmosfer stadion yang 'legit' di Old Trafford karena terlalu banyaknya suporter turis. Maklum saja, Man United merupakan salah satu tim dengan basis pendukung non-native terbesar di Inggris bersama Liverpool, Chelsea, dan Manchester City.Manchester United masih menimang ide dari forum suporter klub. Diharapkan, selagi liga masih jeda, keputusan dari manajemen mengenai usul penggunaan megaphone dan selebaran kertas berisi lirik lagu (chants) sudah didapat.(ACF)