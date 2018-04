Kalahkan Southampton, Conte: Chelsea Punya Gairah

: Chelsea sempat tertinggal dua gol saat menghadapi Southampton pada pekan ke-34 Liga Primer Inggris 2017--2018, Sabtu 14 April. Beruntung, The Blues mampu bangkit dan sukses membalikkan keadaan dengan skor 3-2.Manajer Chelsea Antonio Conte bangga melihat kinerja dan gairah yang ditunjukkan timnya."Kemenangan yang bagus. Tetapi, bagi saya, hal penting adalah melihat semangat yang tepat dan antusiasme pada babak kedua," ujar Conte."Pada babak pertama, kami tidak bermain bagus. Tetapi, tidak hanya itu. Mereka lebih banyak memainkan tempo ketimbang kami. Saya sangat kecewa. Tetapi, kami harus puas dengan penampilan pada babak kedua," lanjutnya.Pada kesempatan itu, Conte juga melontarkan pujian untuk penampilan Southampton. The Saints, kata Conte, tampil sangat percaya diri sepanjang pertandingan."Southampton menunjukkan permainan yang bagus dan sangat percaya diri setelah gol pertama. Sulit bagi kami untuk kembali. Kami pun senang bisa melakukan itu dengan hasrat yang kami tunjukkan," tutur Conte.Berkat kemenangan ini, Chelsea berhasil mengamankan posisi mereka di peringkat kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 60 poin. Kini, The Blues unggul enam poin dari Arsenal yang berada di peringkat keenam. (Sportsmole)(ASM)