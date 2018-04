Wenger Siap Lengser, Mantan Anak Asuh Jadi Suksesor

: Manajer Arsenal Arsene Wenger mengindikasikan siap lengser dari jabatannya. Wenger telah menjadi manajer The Gunners selama dua dekade lebih, tepatnya sejak 1996 silam.Wenger dikabarkan akan menanggalkan jabatannya di akhir musim nanti. Pelatih 68 tahun itu pun menyebut jika mantan anak asuhnya, Patrick Vieira, berpotensi menjadi suksesornya.Ia mengklaim jika telah mengikuti sepak terjang eks gelandang The Gunners tersebut sebagai pelatih. Vieira kini memang tengah menjalani profesi sebagai pelatih klub Major League Soccer (MLS), New York City FC."Dia (Vieira) memiliki potensi suatu hari nanti (jadi manajer Arsenal). Saya telah mengikuti karier manajerialnya. Saya pikir dia melakukan tugasnya dengan sangat baik," ucap Wenger."Dia bekerja di New York dan sempat di Manchester City. Anda harus datang (ke Arsenal) dan banyak mantan pemain yang bekerja di sini yang memiliki potensi, kecerdasan, dan pengetahuan untuk melakukan tugasnya," sambung Wenger.Wenger dan Vieira sempat bekerja sama di Arsenal selama sembilan tahun. Dari periode tersebut, keduanya mampu mempersembahkan tiga gelar Liga Primer Inggris, tiga gelar Piala FA, dan tiga gelar Community Shield. (Soccerway)(REN)