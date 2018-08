Profil Tim Promosi Liga Primer Inggris 2018 -- 2019

: Roda kompetisi Liga Primer Inggris 2018 -- 2019 akan dimulai pada Sabtu 11 Agustus. Berdasarkan jadwal yang dirilis, Manchester United kontra Leicester City menjadi laga pembuka.Sementara itu, tiga tim promosi Wolverhampton, Cardiff City, dan Fulham akan memainkan pertandingan perdana akhir pekan ini.Wolverhampton akan menjamu Everton pada Sabtu 11 Agustus. Lalu, Cardiff City akan bertandang ke AFC Bournemouth. Sedangkan Fulham, mereka akan menghadapi Crystal Palace di kandang sendiri.Sebelum menyaksikan pertandingannya, berikut ini profil tiga tim yang promosi ke Liga Primer Inggris musim ini:Wolverhampton bukanlah tim kemarin sore di ajang Liga Primer Inggris. Mereka bahkan tercatat menjadi juara Liga Inggris sebanyak tiga kali (dulu bernama Football League First Division).Bahkan, Wolverhampton sempat menjadi juara dua musim beruntun pada 1957 -- 1958 dan 1958 -- 1959. Namun, seiring berjalannya waktu, prestasi mereka melorot. Bahkan, mereka sempat tampil di divisi keempat Liga Inggris (Football League Fourth Division).Kini, Wolverhampton datang dengan kekuatan terbaik. Tampil sebagai juara di divisi championship (kasta kedua Liga Inggris) menjadi bukti sahih kualitas Wolverhampton.Di bawah arahan pelatih Nuno Espirito Santo, Wolverhampton siap bersaing dengan tim-tim Liga Primer Inggris lainnya.Tahun Berdiri: 1877Stadion: Molineux StadiumPelatih: Nuno Esprito SantoKiper: Will Noris, Rui Patricio, John RuddyBek: Danny Batth, Ryan Bennett, Willy Boly, Jonny Castro, Conor Coady, Sylvain Deslandes, Matt Doherty, Ethan Ebanks-Landell, Kortney Hause, Dominic Iorfa, Phil Ofosu-Ayeh, Ruben VinagreGelandang: Morgan Gibss-White, Jordan Graham, Joao Moutinho, Ruben Neves, Connor Ronan, Romain SaissStriker: Leo Bonatini, Ivan Cavalleiro, Helder Costa, Bright Enobakhare, Paul Gladon, Diogo Jota, Joe Mason, Michal ZyroCardiff City menjadi salah satu klub yang promosi ke Liga Primer Inggris. Mereka finis tepat di bawah Wolverhampton saat berkompetisi di divisi championship.Tim asal Wales ini menunjukkan konsistensinya sepanjang musim 2017 -- 2018 di divisi championship. Mereka tercatat mengoleksi 90 poin atau tertinggal sembilan poin dari Wolverhampton.Bersama pelatih Neil Warnock, tim yang bergabung ke Liga Inggris pada 1910 siap meramaikan persaingan di kompetisi tertinggi Negeri Ratu Elizabeth.Di Cardiff, terdapat salah satu pesepak bola asal Asia Tenggara yakni kiper Neil Etheridge. Dia merupakan penjaga gawang Timnas Filipina.Tahun berdiri: 1899Stadion: Cardiff City StadiumPelatih: Neil WarnockKiper: Lee Camp, Neil Etheridge, Chris Konopka, Alex SmithiesBek: Lee Peltier, Joe Bennett, Sean Morrison, Bruno Ecuele Manga, Jazz Richards, Sol Bamba, Matthew Connolly, Callum Paterson, Cameron Coxe, Greg CunninghamGelandang: Lee Tomlin, Joe Ralls, Kadeem Harris, Anthony Pikington, Aron Gunnarsson, Nathaniel Mendez, Loic Damour, Stuart O'Keefe, Junior Hoilett, Josh MurphyStriker: Danny Ward, Kenneth Zohore, Ibrahim Meite, Omar Bogle, Rhys Healey, Gary Madine, Bobby ReidFulham menjadi tim terakhir yang promosi ke Liga Primer Inggris. Mereka menang 1-0 atas Aston Villa pada babak final play-off Championship.Bagi The Cottagers, julukan Fulham, ini adalah kali pertama mereka berkompetisi di Liga Primer Inggris setelah absen selama empat tahun.Bersama pelatih Slavisa Jokanovic, Fulham akan menghadapi persaingan sengit di Liga Primer Inggris musim ini.Tahun berdiri: 1879Stadion: Craven CottagePelatih: Slavisa JokanovicKiper: Marcus Bettinelli, FabriBek: Denis Odoi, Tim Ream, Cyrus Christie, Marcelo Djalo, Alfie Mawson, Maxime Le MarchandGelandang: Ryan Sessegnon, Kevin McDonald, Neeskens Kebano, Stefan Johansen, Tom Cairney, Ibrahima Cisse, Jean Michael SeriStriker: Rui Fonte, Cauley Woodrow, Aboubakar Kamara, Floyd Ayite(ASM)