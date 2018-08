: Tottenham Hotspur menorehkan kemenangan atas Manchester United pada pekan ketiga Liga Primer Inggris 2018 -- 2018, Selasa 28 Agustus dini hari tadi. Tak tanggung-tanggung, Spurs menang dengan skor telak 0-3!Striker Lucas Moura tampil sebagai bintang kemenangan usai mengemas dua gol. Satu gol lagi dicetak Harry Kane.Pertandingan sempat berjalan imbang pada babak pertama. Namun, ketika babak kedua, Spurs tampil agresif dan tiga kali mengoyak gawang David De Gea.Kekalahan ini membuat United masih tertahan di posisi 13 dengan mengemas tiga poin. Sedangkan Spurs, mereka berada di posisi kedua dan bersaing dengan Liverpool, Chelsea, dan Watford.Berikut ini komparasi statistik hingga rapor pemain United vs Spurs melansir Who Scored:Tembakan ke gawang: 23Tembakan on target: 5Umpan sukses: 77%Tekel: 11Penguasaan bola: 57%Tembakan ke gawang: 9Tembakan on target: 5Umpan sukses: 67%Tekel: 23Penguasaan bola: 43%David De Gea (5,8)Ander Herrera (5,8)Phil Jones (6,1)Chris Smalling (6,7)Antonio Valencia (6,6)Luke Shaw (7,1)Fred (6,5)Paul Pogba (5,9)Nemanja Matic (6,0)Jesse Lingard (6,3)Romelu Lukaku (6,2)Marouane Fellaini (6,3)Alexis Sanchez (6,0)Victor Lindelof (5,9)Hugo Lloris (7,9)Kieran Trippier (7,7)Jan Vertonghen (7,7)Toby Alderweireld (7,8)Danny Rose (6,7)Mousa Dembele (7,4)Eric Dier (6,8)Dele Alli (7,9)Christian Eriksen (7,5)Lucas Moura (9,1)Harry Kane (7,6)Harry Winks (6,0)Ben Davies (6,3)Serge Aurier (6,1)(ASM)