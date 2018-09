MU Ajak Inter Milan Barter Martial dengan Perisic

: Kubu Manchester United terus bebenah demi meningkatkan performa musim ini. Teranyar, MU dikabarkan siap mengajak Inter Milan melakukan pertukaran pemain di bursa transfer Januari 2019.Laporan The Mirror, Setan Merah ingin membarter Anthony Martial dengan Ivan Perisic. Proses pertukaran pemain itu ingin dimanfaatkan MU yang mengetahui minat Inter kepada Martial.Pemain asal Prancis itu dikabarkan tengah berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Martial terus mengalami kegagalan menembus tim utama MU, yang membuatnya baru tampil dua kali di Liga Primer Inggris musim ini.Situasi yang membuat Inter tertarik mendatangkan Martial dengan opsi pinjaman Januari nanti. Namun, MU tampak ungin memanfaatkan kesepakatan itu dengan pertukaran pemain yang menyertakan Perisic.Meskipun MU diyakini juga hanya akan mendapatkan pemain asal Kroasia tersebut dengan status pinjaman. Pasalnya, Inter enggan berencana melepas Perisic pada jendela transfer musim dingin.Martial didatangkan MU dari AS Monaco pada musim 2015--2016 lalu. Ia mampu tampil reguler dengan 31 caps pada musim pertamanya bersama Setan Merah.Namun, pasang-surut penampilannya membuat pemain 22 tahun itu kalah bersaing dengan para pemain lain. Apalagi, posisi Martial yang kerap dipasang sebagai penyerang sayap tergusur semenjat kedatangan Alexis Sanchez.Penampilan Jesse Lingard yang bisa bermain di beberapa posisi pun membuat Martial kian tersingkirkan. Alhasil, ia baru sekali merasakan tampil sejak menit awal saat melawan Brighton & Hove Albion 19 Agustus lalu.Martial baru kembali merasakan kesempatan bermain dengan MU malam tadi ketika MU meraih kemenangan 2-1 dari Watford. Itu pun ia hanya turun dari bangku cadangan menggantikan Lingard di menit ke-71.(REN)