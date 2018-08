Pekerjaan Rumah untuk Maurizio Sarri

Klik di sini: Jadwal Siaran Langsung Piala AFF U-16: Kamboja vs Indonesia

Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, mengakui timnya perlu bekerja keras untuk bisa bersaing di Liga Primer Inggris. Hal itu ia ungkapkan setelah The Blues menelan kekalahan dalam laga Community Shield dari Manchester City dengan skor 2-0.Sarri menganggap ada perbedaan yang mencolok antara klubnya dengan City. Ia berharap perbedaan tersebu bisa teratasi sebelum kick off Liga Primer Inggris digelar."Untuk saat ini ada sedikit perbedaan, mungkin tidak sedikit, antara kami dengan City. Babak pertama tidak terlalu buruk. Babak kedua ada perbedaan besar dari sisi kemampuan fisik, menurut saya. Kami perlu bekerja. Pramusim kami sampai saat ini sungguh gila, jadi kami perlu bekerja,' tuturnya seperti dikutip Sky Sports.Menurut mantan pelatih Napoli itu, jadwal pramusim yang padat justru mengganggu persiapan timnya. Selain itu kehilangan pemain kunci juga menjadi pukulan bagi The Blues."Terkadang pekerjaan kami terlalu panjang atau tidak cukup panjang. Di Naples kami mengalami kesulitan untuk tiga atau empat pertandingan tapi pramusim dimulai pada Juli di Naples. Saya datang ke sini tiga minggu lalu dan saya belum melihat enam pemain, jadi ini sangat sulit,' paparnya.Menurut pelatih berusia 59 tahun itu, timnya masih beradaptasi dengan skema pressing yang ia coba implementasikan di dalam tim. Selain itu skema penguasaan bola yang coba diterapkan Sarri juga gagal dilakukan pemainnya."Saya rasa perjalanan masih panjang, kami memiliki pekerjaan. Ini tidak akan mudah. Kami memiliki pertandingan persahabatan melawan Lyon, Selasa (8/8) mendatang, dan saya lebih memilih menggunakan waktu itu untuk berada di lapangan bersama pemain untuk latihan," pungkasnya.(FIR)