Demi Kemajuan Pemain Lain, Oezil tidak Dimainkan Arsenal

Pelatih Arsenal, Unai Emery, tidak bermaksud untuk meremehkan Bournemouth ketika tidak menurunkan Mesut Oezil pada laga lanjutan Liga Primer Inggris beberapa waktu lalu. Keputusan itu ia ambil agar para pemain lain bisa berkembang."Kami tidak hanya memikirkan cara agar bisa bertanding lebih baik dalam sebuah pertandingan. Pasalnya, kami ingin meningkatkan performa seluruh skuat," kata Emery seperti dilansir thesportreview.com.Arsenal dan Bournemouth saling bertanding untuk memainkan pekan ke-13 Liga Primer Inggris 2018--2019 di Stadion Vitality, Minggu 25 November. Oezil yang biasanya tampil sebagai starter malah duduk di bangku cadangan hingga laga berakhir.Meski tidak diperkuat Oezil, Arsenal tetap keluar sebagai pemenang dengan skor tipis, 2-1. Gol pertama mereka dicetak secara bunuh diri oleh Jefferson Lerma (menit 30), sedangkan gol keduanya lahir dari Pierre Emerick Aubameyang (menit 67).Arsenal tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan belakangan ini. Tapi, mereka ditahan imbang tiga kali berturut-turut oleh Liverpool, Sporting and Wolverhamton Wanderers. Dengan adanya hasil laga kontra Bournemouth, artinya Arsenal sudah kembali ke jalur kemenangan."Pada awal musim ini, setiap hari kami selalu bicara tentang persaingan dalam kompetisi. Oleh karena itu, kerja sama tim dan kualitas individu sangat perlu ditingkatkan," ujar Emery"Sama halnya dengan hari ini. Pemain yang diturunkan tentu sesuai dengan kondisi pertandingan. Oleh karena itu, saya lebih memilih menggunakan opsi lain karena lawan kami tim yang kuat di kandangnya sendiri," tambahnya.Oezil diboyong Arsenal pada Februari 2018. Gajinya yang diyakini mencapai 350 ribu poundsterling (sekitar Rp6,4 miliar) per pekan merupakan bayaran termahal dalam sejarah pemain yang pernah dibeli The Gunners. (thesportreview.com)(KAU)