Vardy dan Maguire Terancam Absen pada Laga Pembuka Leicester

Striker Leicester City, Jamie Vardy, berpotensi tidak dapat memainkan laga pembuka Liga Primer Inggris 2018--2019 melawan Manchester United pada Sabtu 11 Agustus dini hari. Hal yang sama juga mengancam bek mereka, Harry Maguire.Hal tersebut dikatakan langsung oleh pelatih The Foxes, Claude Puel. Pasalnya, kedua pemain Timnas Inggris itu belum kembali berlatih bersama Leicester.Sejak pulang membela Inggris di Piala Dunia 2018, Vardy dan Maguire disebut belum kembali latihan intensif. Keduanya memang sukses membawa The Three Lions hingga babak semifinal.Kecenderungan Puel untuk tidak memainkan Vardy dan Maguire melawan United, yang tinggal berjarak delapan hari lagi, cukup beralasan. Pasalnya, pelatih asal Prancis tersebut merasa keduanya harus berlatih lebih lama untuk beradaptasi kembali."Jika kami serius, saya pikir mereka tidak bisa bergabung di laga pertama, hanya dengan latihan lima hari bersama tim. Mereka harusnya butuh lebih dari itu, tapi kita lihat nanti," kata Puel."Kami tidak memaksakan mereka. Penting bagi mereka kembali setelah Piala Dunia untuk latihan dan beradaptasi dengan tim untuk kembali menemukan atmosfernya.""Tentu Vardy dan Maguire pemain yang penting, tapi kami tidak memaksakan mereka," sambungnya.Maguire tampil impresif di Piala Dunia. Selalu menjadi pilihan utama Gareth Southgate, ia mampu membayarnya dengan sumbangan satu gol pada laga melawan Swedia di perempat final.(KAU)