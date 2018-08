United Gaet Zidane untuk Gantikan Mourinho?

: Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. The Sun melaporkan, The Red Devils dikabarkan mengincar mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, untuk menggantikan Jose Mourinho.Hubungan Mou, sapaan Mourinho, dengan direksi United semakin memanas setelah dirinya mengeluhkan aktivitas transfer kampiun Liga Inggris 20 kali tersebut.Oleh sebab itu, direksi Setan Merah dikabarkan mencari penggantinya. Radar mereka mengarah kepada Zizou, sapaan Zidane. Legenda sepak bola Prancis itu mundur dari kursi kepelatihan Los Blancos setelah meraih gelar Liga Champions ketiga kali secara berturut-turut.Sebelumnya, Mou sempat mengeluhkan aktivitas transfer United yang gagal mendatangkan lima pemain yang diinginkannya, meski United telah mendatangkan Fred, Diogo Dalot, dan Lee Grant.Masalah Mou semakin meruncing dengan manajemen United setelah dirinya kerap melontarkan komentar pedas terhadap pemainnya sendiri dalam pramusim United. Terbaru ia mengkritik Anthony Martial yang belum juga kembali bersama skuat setelah waktu liburan habis.Mourinho akan memimpin pasukan Setan Merah dalam laga pembuka Liga Primer Inggris, Sabtu 11 Agustus mendatang. Mereka akan menjamu Leicester City di Old Trafford.(ASM)