Menggantikan Wenger Lebih Mudah ketimbang Gantikan Ferguson

: Eks kapten Manchester United Roy Keane mengatakan, bahwa pengganti Arsene Wenger sebagai pelatih Arsenal akan lebih mudah. Menurutnya, menggantikan Sir Alex Ferguson di Manchester United merupakan pekerjaan yang lebih sulit.Wenger telah memutuskan untuk mengakhiri kariernya yang telah ia bangun selama hampir 22 tahun di Arsenal. Ia akan mundur dari jabatan pelatih kepala The Gunners pada akhir musim 2017 -- 2018.The Professor menjadi pelatih yang mengemban masa jabatan terlama untuk satu klub di Liga Primer Inggris saat ini. Total tiga gelar juara liga dan tujuh Piala FA sudah dipersembahkan Wenger selama mengasuh The Gunners.Arsenal kini dituntut untuk menyiapkan juru taktik yang lebih kompetitif dari Wenger. Namun, menurut Keane posisi pengganti Wenger nanti takkan sulit dari David Moyes saat menggantikan Ferguson yang meninggalkan United pada 2013 lalu.Ferguson resmi mengakhiri perjalanan bersama Setan Merah setelah membangun era baru kejayaan tim selama 27 tahun. Manajemen klub lalu mengutus Moyes yang saat itu melatih Everton untuk menjadi suksesor Fergie.Akan tetapi, Moyes hanya bertahan kurang dari satu tahun bersama klub pemenang 20 gelar liga Inggris itu. Pelatih asal Skotlandia itu mengemas 27 kemenangan dan 15 kekalahan dari 51 pertandingan di seluruh kompetisi."Ada banyak tekanan pada David Moyes dan ia tidak mendapat kesempatan, terutama dengan rekrutmen pemain," kata Keane."Saya rasa lebih mudah (untuk pelatih Arsenal selanjutnya). Ada beberapa masalah di Arsenal tetapi itu masih bagus dan banyak manajer yang ingin melatih Arsenal dan mengembalikannya untuk perburuan titel liga," sambungnya.Arsenal belum pernah memenangkan gelar liga Inggris lagi sejak terakhir musim 2003 -- 2004. Pertandingan liga Inggris berikutnya akan mempertemukan Arsenal dan United pada Minggu 29 April di Old Trafford. (The Sport Review)(ASM)