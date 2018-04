Wejangan Mourinho saat MU Menaklukkan City

Jose Mourinho sukses memberi arahan kepada penggawa Manchester United untuk membalikkan keadaan di babak kedua saat melawan Manchester City tadi malam. Pelatih asal Portugal itu pun mengungkapkan apa yang ia bicarakan selama istirahat turun minum.Di luar dugaan, The Red Devils sukses membungkam City di Etihad Stadium. Tak hanya membawa pulang tiga poin, tim tamu juga menunda pesta juara sang rival untuk sementara waktu.Tertinggal 0-2 pada babak pertama tak membuat United putus asa. Terbukti, mereka mampu membalikkan kedudukan pada babak kedua lewat dua gol Paul Pogba dan satu gol Chris Smalling.Mourinho sebagai pelatih utama boleh dibilang berhasil dalam memberikan arahan bagi anak-anak asuhnya untuk menjinakkan permainan tim tuan rumah. Kuncinya, The Special One meminta agar skuatnya lebih percaya diri dan tidak panik ketika ditekan oleh Raheem Sterling cs."Saya mengatakan pada para gelandang saya bahwa mereka sudah bermain bagus karena mereka melakukannya dengan baik di babak pertama. Menurut saya sulit untuk menjadi gelandang ketika melawan Manchester City dan Paul (Pogba), Ander (Herrera), dan Matic bermain bagus," kata Mourinho"Tetapi saya butuh lebih dari Lingard dan Alexis (Sanchez). Saya mau mereka lebih sinergis dengan lapangan tengah terutama saya ingin para bek saya lebih pede.""Baru ditekan sedikit oleh City, mereka langsung membuang bola. Mereka gugup, mereka tidak memasok bola ke gelandang saya dengan baik. Jadi, saya butuh perkembangan dalam segi kepercayaan diri, juga untuk bersatu, jadi kami bisa sedikit menekan," sambungnya.Kemenangan itu sekaligus membuat United mengumpulkan 71 poin dari 32 kali main. Mereka berjarak 13 poin dengan City kini butuh dua kemenangan untuk mengamankan gelar. (Soccerway)(KAU)