Chelsea Pilih Leonardo Jardim untuk Gantikan Antonio Conte?

Chelsea dikabarkan tengah membidik pelatih AS Monaco Leonardo Jardim sebagai kandidat pengganti Antonio Conte pada musim panas mendatang. Pemilik The Blues, Roman Abramovich, juga siap menebus klasul pelepasan kontrak pelatih berusia 43 tahun itu.Menurut laporan Daily Star, Chelsea sangat serius untuk mendatangkan pelatih AS Monaco itu ke Stamford Bridge. Pihak Chelsea juga telah melakukan kontak kepada Jardim untuk menyampaikan minat mereka.Masa depan Conte di Chelsea memang di ambang pemecatan menysul hasil buruk The Blue musim ini. Kabar pemberhentiannya bahkan sudah berembus sejak beberapa pekan terakhir.Sebelumnya, ada beberapa pelatih top Eropa yang terlebih dahulu dikaitkan dengan Chelsea. Misalnya, pelatih Juventus Massimiliano Allegri dan mantan pelatih Barcelona Luis Enrique.Tetapi, kabar terkini menyebutkan bahwa Leonardo Jardim yang pantas dipertimbangkan untuk membesut Eden Hazard dan kawan-kawan pada musim depan.Jardim yang saat ini berusia 43 tahun memasuki musim keempatnya di Monaco. Ia merupakan sosok penting ketika Monaco memenangkan gelar Ligue 1 dan menembus semifinal Liga Champions musim lalu. Saat ini, dia masih terikat kontrak dengan Monaco hingga Juni 2020.(KAU)