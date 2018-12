Data dan Fakta Jelang MU vs Arsenal

: Manchester United menjamu Arsenal dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2018 -- 2019 dini hari nanti. Tuan rumah dihantui dengan cedera pemain.Menghadapi Arsenal yang memiliki serangan cepat, lini pertahanan United harus tampil taktis. Sayangnya, beberapa pilar pertahanan diragukan tampil.Selain itu, United wajib mewaspadai tren positif The Gunners di pentas Liga Primer. Sebab, Arsenal tak terkalahkan sejak ditaklukkan Chelsea pada Agustus silam.Dari ketersediaan pemain, Arsenal bisa dibilang datang dengan kekuatan penuh. Danny Welbeck dan Nacho Monreal masih bergelut dengan cedera. Lalu, Mesut Oezil masih diragukan tampil.Sebelum menyaksikan pertandingannya, berikut ini data dan fakta jelang United vs Arsenal:- Dua bek MU, Eric Bailly dan Chris Smalling dipastikan absen- Arsenal tak diperkuat Granit Xhaka karena akumulasi kartu- United tak terkalahkan pada 35 pertandingan dalam 38 laga terakhir di Liga Primer- Arsenal tercatat melakukan 2,5 gol pada setiap pertandingannya dalam enam laga tandang terakhir- Arsenal setidaknya mencetak dua gol pada 11 pertandingan dalam 13 laga terakhir di Liga Primer- Arsenal tak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir mereka di Liga Primer- Dalam 15 pertemuan di kandang menghadapi Arsenal, United tak pernah kalah dalam 14 laga (Who Scored)(ASM)