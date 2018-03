Lingard Ingin Meniru Kesuksesan MU Class of '92

Penyerang Manchester United, Jesse Lingard, berharap dirinya dapat mencetak sejarah baru untuk klubnya. Bersama Marcus Rashford dan Paul Pogba, pesepakbola asal Inggris tersebut ingin meniru Class of 1992 yang terkenal karena memenangkan banyak trofi.Lingard, Rashford, dan Pogba merupakan jebolan dari pengembangan bakat muda United. Hal yang sama juga dialami legenda sepak bola David Beckham, Paul Scholes, dan Ryan Giggs sebelum memenangkan treble pada musim 1998--1999.Lingard ingin meniru sejarah heroik yang dicatatkan Class of '92 tersebut untuk kebangkitan Setan Merah bersama Rashford dan Pogba. Memang, kali ini sedikit berbeda karena Pogba sempat hengkang ke Juventus untuk empat musim."Ini soal membuat sejarah baru seperti saat tim memiliki Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville dan lainnya. Anda tentu tahu sendiri apa saja yang telah mereka raih. Menurut saya, tepat jika saya, Marcus (Rashford) dan Paul (Pogba) mencoba menirunya dan memenangkan trofi," kata Lingard."Mereka (Class of '92) naik ke level tertinggi bersama-sama, tetapi tim (muda) saya berjalan dengan jalan terpisah jadi dengan adanya Marcus dari awal dan kembalinya paul sejak 2016, kami hanya ingin mencoba untuk meniru mereka," sambungnya.Musim ini, Lingard kerap mendapat menit bermain dari Jose Mourinho dan kesempatan itu ia bayarkan dengan delapan gol plus empat assist. Pemain berusia 25 tahun itu selangkah lagi mencapai lebih dari 30 penampilan Liga Primer Inggris dalam satu musim untuk pertama kalinya. (Soccerway)(KAU)