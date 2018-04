Deretan Rekor di Balik Keberhasilan Juara Manchester City

: Manchester City memastikan gelar juara Liga Primer Inggris musim ini di pekan ke-33. Kepastian itu diraih The Citizens usai sang rival, Manchester United secara mengejutkan dikalahkan West Bromwich Albion 0-1, Minggu 15 April.Kekalahan MU membuat poin City sudah tak mungkin lagi terkejar di puncak klasemen. Dengan menyisakan lima pertandingan, City yang mengumpulkan 87 poin sudah unggul 16 poin dari MU di posisi kedua.Sederet rekor di balik keberhasilan City meraih juara pun tersaji. Mula dari rekor kemenangan terbanyak, rekor margin poin terbesar, hingga selisih gol terbaik dicatatkan skuat asuhan Josep Guardiola.City telah memegang rekor kemenangan terbanyak musim ini dengan 28 kemenangan. The Citizens tinggal membutuhkan tiga kemenangan lagi untuk bisa melewati rekor Chelsea dengan 30 kemenangan di Liga Primer Inggris.Manchester City berhasil mencetak rekor baru di awal musim 2017--2018 dengan meraih 18 kemenangan beruntun. Sempat diimbangi Everton di pekan kedua, laju kemenangan beruntun City diawali saat laga kontra Bournemouth pada 26 Agustus 2017 dan berakhir pada 31 Desember 2017 saat diimbangi Crystal Palace.City musim ini menjadi tim yang meraih kemenangan tandang terbanyak di Liga Primer. Total, The Citizens meraih 14 kemenangan saat bertanding di kandang lawan. Dengan menyisakan dua laga tandang, City berpeluang mematahkan rekor Chelsea dengan 15 kemenangan tandang di Liga Primer.City juga mencatatkan rekor kemenangan tandang beruntun sebanyak 10 pertandingan sejauh musim ini. Kemenangan tandang diraih City di pekan pertama Liga Primer kontra Brighton & Hove Albion dan berakhir pada 27 Desember 2017 di markas Newcastle United.The Citizens musim ini meraih rekor margin poin terbesar di Liga Primer dengan jarak 16 poin. City tinggal membutuhkan dua poin lagi untuk menyamai rekor margin poin terbesar di Liga Primer yang dipegang Manchester United dengan 18 poin.Manchester City berada di jalur baru untuk membuat rekor selisih gol terbaik di Liga Primer Inggris. City kini memiliki catatan selisih gol (memasukkan dan kemasukan) +66 dan berpeluang mematahkan rekor selisih gol Chelsea yakni +71 di sisa lima pertandingan Liga Primer.(REN)