Emre Can Merapat ke Juventus?

: Gelandang Liverpool Emre Can memutuskan masa depannya setelah akhir musim 2017 -- 2018. Pemain Timnas Jerman itu dikabarkan telah menyetujui kontrak berdurasi panjang dengan raksasa Serie A Italia, Juventus.Can berada pada musim terakhirnya di Anfield berdasarkan durasi kontrak dengan Liverpool. Sampai saat ini, belum ada indikasi eks jangkar Bayer Leverkusen itu memperpanjang masa baktinya dengan The Reds.Beberapa klub termasuk Juventus sering dikaitkan dengan Can sejak bursa transfer Januari lalu. Namun, tim besutan Juergen Klopp itu masih yakin Can akan tetap tinggal di Merseyside untuk beberapa musim lagi.Akan tetapi, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Can sudah mengakhiri spekulasi tentang masa depan kariernya. Berdasarkan informasi yang beredar, kontrak yang disodorkan Juventus kepada Can bernilai hingga enam juta euro (Rp100 miliar) dengan durasi kontrak lima tahun.Kesepakatan tersebut rencananya diumumkan usai final Liga Champions 2017--2018. Saat ini, Liverpool berpotensi ke babak final usai mengalahkan AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Champions dengan skor 5-2.Can diboyong Liverpool dari Leverkusen pada tahun 2014 silam. Sejauh ini, ia telah menampilkan 166 penampilan dan mencetak 14 gol. (Sportsmole)(ASM)