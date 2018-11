Hazard Jagokan Manchester City Juarai Liga Inggris

: Bintang Chelsea, Eden Hazard, meragukan kemampuan timnya untuk menyelesaikan kampanye Liga Primer Inggris musim 2018--2019 sebagai juara. Ia hanya menargetkan empat besar bersama The Blues.Menurut pemain asal Belgia itu, Manchester City punya peluang yang lebih besar untuk merengkuh titel liga. Menurutnya, City lebih baik ketimbang Chelsea dan tim lainnya dalam berbagai aspek."Kami berpikir untuk menyelesaikan liga di empat besar, bukan sebagai juara. Kami tahu bahwa (Manchester) City tidak jauh lebih baik dari Chelsea, tapi saat ini mereka lebih baik," kata Hazard kepada Evening Standard."City lebih baik dalam banyak aspek. Secara penguasaan bola, menciptakan peluang, menyelesaikan peluang, lebih baik secara pertahanan. Mereka juga memiliki pemain top," imbuhnya.The Citizens duduk nyaman di takhta klasemen liga sementara dengan 35 poin dari 13 laga. Sementara The Blues tertahan di peringkat keempat, tertinggal tujuh poin dari The Sky Blues.(PAT)