Klopp adalah Manajer Komplet

Virgil Van Dijk menjuluki pelatihnya, Juergen Klopp, sebagai manajer dengan paket terlengkap. Eks pelatih Borussia Dortmund itu tidak dipungkiri menjadi faktor Liverpool bisa sejauh ini melangkah.Kerja keras Klopp telah mengantarkan Liverpool ke posisi tiga klasemen sementara Liga Primer Inggris. Di Liga Champions, pelatih asal Jerman itu juga memecah kebuntuan The Reds yang tidak pernah menginjak babak perempat final sejak musim 2007--2008.Selain prestasi tersebut, Klopp juga mengambil keputusan tepat saat memboyong Mohamed Salah dari AS Roma pada bursa transfer awal musim ini. Pasalnya, winger asal Mesir itu berhasil bersinar pada musim pertamanya bersama Liverpool.Van Dijk tak kuasa memberi pujiannya kepada sang manajer atas pencapaian timnya, meskipun ia baru merasakannya dari pertengahan musim. Menurut bek timnas Belanda itu, Klopp adalah pelatih yang memiliki segala aspek."Dia (Klopp) adalah manajer yang komplit. Dia adalah manajer tim yang fantastis, juga manajer pemain. Semuanya berkerja keras bersama," kata Van Dijk."Anda tidak melihat seluruh kerja kerasnya di balik layar. Ia telah menunjukkan bahwa ia adalah manajer yang luar biasa," sambungnya.Kini, Liverpool berpeluang besar melangkah ke semifinal Liga Champions setelah menundukkan Manchester City 3-0 di leg pertama. Kekalahan 2-0 pun masih bisa membuat tim asal Merseyside itu menyingkirkan The Citizens. (Soccerway)(FIR)