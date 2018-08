Kejutan, Everton Diimbangi Tim Promosi

: Tim promosi Liga Primer Inggris, Wolverhampton Wanderers, berhasil membuat kejutan di pekan pertama setelah mampu mengimbangi Everton, Sabtu 11 Agustus malam. The Wolves membuat The Toffees gigit jari usai bermain imbang 2-2.Bertanding di depan pendukungnya sendiri di Molineux Stadium, Wolverhampton harus kecolongan cepat saat laga baru berjalan 17 menit. Kemelut di depan gawang hasil tendangan bebas Michael Keane mampu dimanfaatkan Richarlison de Andrade dan membawa Everton unggul 1-0.Sayang, Everton harus bermain dengan 10 orang setelah Phil Jagielkan mendapat kartu merah langsung menit 40. Tackling kerasnya kepada Diogo Jota membuat wasit tak segan langsung mengusirnya dari lapangan.Tuan rumah pun akhirnya mampu menyamakan kedudukan jelang turun minum. Ruben Neves membuat The Wolves kembali menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tendangan bebasnya gagal dihalau Jordan Pickford.Namun Wolverhampton kembali tertinggal oleh Everton setelah Richarlison mencetak gol keduanya menit 67. Tusukan dari sayap kiri yang dilakukan pemain Brasil itu dituntaskan penempatan bola akurat ke gawang Rui Patricio.Beruntung The Wolves kembali mampu menyamakan kedudukan pada laga di waktu normal yang tinggal menyisakan 10 menit. Tandukan striker asal Meksiko ke tiang dekat tak mampu digagalkan Pickford.Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi angka satu di klasemen pekan pertama. Everton menempati posisi tujuh, sementara Wolverhampton satu tingkat berada di bawahnya.Wolverhampton: Rui Patricio, Bennet, Boly, Doherty, Coady, Castro, Joao Moutinho, Neves, Jota, Helder Costa, Jimenez.Everton: Pickford, Jagielka, Baines, Coleman, Keane, Schneiderlin, Sigurdsson, Gueye, Walcott, Tosun, Richarlison.(REN)