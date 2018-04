Pogba: Melihat City Juara akan Seperti Sebuah Kematian

Paul Pogba mengaku merasa memiliki tanggung jawab untuk menghentikan Manchester City merayakan gelar juara Liga Primer Inggris. Baginya, melihat City juara akan "seperti kematian".City unggul 2-0 pada babak pertama berkat gol dari Vincent Kompany dan Ilkay Guendogan. Pasukan Pep Guardiola tampaknya berada dalam kendali penuh ketika memasuki babak kedua.Namun, United berjuang kembali di babak kedua, dengan Pogba memainkan peran utama saat ia mencetak dua gol secara berurutan pada awal paruh kedua.Chris Smalling kemudian mencetak gol pemenang di Etihad Stadium. Itu sekaligus memupus harapan The Citizens menyegel gelar Liga Primer Inggris di depan rival mereka.Untuk Pogba, kekalahan dalam laga derby musim lalu masih menghantui pikirannya menuju laga tadi malam."Saya tidak ingin kalah melawan City," katanya kepada Sky Sports. "Kekalahan pada musim lalu masih mengahntui pikiran saya.""Jika mereka menang, maka mereka adalah juara, untuk semua fans itu akan seperti kematian. Untuk kalah melawan City dan melihat mereka merayakannya, saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pada saat istirahat di ruang ganti kami mengatakan kami bermain nothing to lose," sambungnya.Dua gol Pogba datang saat dia masuk kotak penalti lawan. Dia kemudian dielu-elukan oleh pendung The Red Devils. Dia mengaku, ini tak terlepas dari peran Michael Carrick."Michael Carrick telah banyak membantu saya akhir-akhir ini," tambah pemain internasional Prancis itu. "Dia selalu menunjukkan kepada saya video tentang apa yang seharusnya saya lakukan.""Dengan City, mereka suka menyerang, mereka tidak suka bertahan, jadi saya harus lebih sering masuk kotak penaltio. Saya tahu saya punya Nemanja Matic di belakang saya dan Ander Herrera dengan saya," lanjutnya."Untuk gol yang terjadi, saya tidak memikirkan apapun. Dengan Alexis Sanchez, dia suka bermain langsung. Saya melihat ruang dan hanya masuk ke kotak penalti. Saya beruntung Kompany tidak cukup ketat (menjaga saya)," pungkasnya.(KRS)