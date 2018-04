Momen Terbaik Arsene Wenger Bersama Arsenal

: Kebersamaan Arsenal dengan Arsene Wenger selama 22 tahun akan berakhir. Pelatih asal Prancis itu memutuskan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Meriam London pada akhir musim ini.Selama lebih dari dua dekade kariernya ia habiskan bersama klub London Utara itu. Banyak kenangan dan catatan yang berhasil Wenger torehkan untuk Arsenal.Akan tetapi sebenarnya, momen kepergian Wenger terlalu mendadak. Mengingat kontraknya di Arsenal baru akan berakhir pada musim 2018--2019.Selama itu ia total mempersembahkan 17 gelar untuk The Gunners. Tiga di antaranya adalah Liga Primer Inggris. Meski sudah mempersembahkan banyak gelar, Wenger kerap menjadi sasaran kritik para fan dalam dua musim terakhir karena gagal memberikan prestasi di Liga Inggris.Arsene Wenger menjadi manajer asing pertama yang memenangkan double winners di Inggris ketika ia mampu mempersembahkan trofi Liga Premier Inggris saat Arsenal mengalahkan Everton 4-0 dan gelar Piala FA usai menaklukkan Newcastle pada 1997-1998.Setahun setelah gol Michael Owen yang membuat Arsenal kalah di final Piala FA, Wenger kembali ke Stadion Millennium Cardiff untuk merebut tersebut pada 2002 berkat gol Ray Parlour dan Freddie Ljungberg.Empat hari kemudian Arsenal mengalahkan Manchester United di Old Trafford. Torehan itu menggenapkan gelar ganda Wenger yang juga menyamai pretasi empat tahun Arsenal sebelumnya.Arsene Wenger berhasil memboyong Thierry Henry dari Juventus pada 1999. Perlahan Henry menjadi penyerang menakutkan di bawah asuhan Wenger, tepatnya saat ia diduetkan dengan Dennis Bergkamp.Selama di Arsenal penyerang Internasional Prancis itu tampil dalam 370 penampilan untuk Arsenal dan merupakan pencetak gol tersubur sepanjang sejarah klub dengan torehan 226 gol.Bagian paling mengesankan dari rezim Wenger ketika The Gunners melewati 38 pertandingan tanpa satupun kekalahan di Liga Premier Inggris pada musim 2003-2004. Henry berada di puncak kejayaannya bersama Pires dan Ljungberg yang mendukung kesuksesan mereka saat itu.Arsenal mengamankan trofi pertama Wenger sejak sembilan tahun terakahir tanpa gelar. Ketika itu mereka menghadapi Hull City di Final Piala FA 2015. Namun, Hull yang berstatus tak diunggulkan justru memimpin dua gol ketika pertandingan baru berjalan dua menit.Untungnya, reputasi Wenger diselamatkan Santi Cazorla dan Laurent Koscielny sebelum akhirnya Aaron Ramsey memastikan kemenangan pada perpanjangan waktu. (Soccerway)(FIR)