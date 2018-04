Kalah Beruntun, Conte: Ini Pantas Chelsea Dapatkan!

Pelatih Chelsea Antonio Conte menganggap hasil yang didapat Chelsea sejauh ini pantas didapat setelah seluruh kontribusi diberikannya dan juga pemain-pemainnya. Pelatih berkebangsaan Italia itu pun santai dengan rumor pemecatannya.Kekalahan tragis di Stamford Bridge kembali ditelan Chelsea pada Liga Primer Inggris musim ini. Setelah dipecundangi 0-3 oleh AFC Bournemouth, tadi malam giliran Tottenham Hotspur membantai tuan rumah The Blues dalam derby London dengan skor 1-3.Kemenangan Spurs itu sekaligus mengakhiri kutukan tidak pernah menang di markas Chelsea selama 28 tahun terakhir. Sialnya, The Blues yang kini di posisi kelima makin sulit menembus empat besar. Jarak Eden Hazard dan kolega menjadi delapan poin dari The Lilywhites yang kokoh di posisi keempat.Kabar pemecatan Conte semakin kencang setelah pertandingan tadi malam. Meski begitu, eks pelatih Juventus mengaku tidak khawatir sebab hasil itu memang pantas diraih Chelsea."Saya dan para pemain telah mengerahkan seluruhnya. Kami bekerja sangat keras untuk berusaha mendapatkan musim yang baik, tetapi pada akhirnya kami pantas mendapat musim ini. Ini menandakan nilai kami hanya segini," kata Conte."Saya punya pembelaan, tetapi saya lelah karena harus mengulang hal yang sama. Saya tidak ingin membuat masalah. Jika kami di posisi ini, (maka) kami pantas di posisi ini. Saya tidak khawatir (soal rumor pemecatan)," sambungnya.Chelsea masih berkesempatan meraih trofi Piala FA musim ini, jika bisa melewati Southampton di semi-final. Hal yang sama juga dimiliki rival mereka Spurs, jika mereka bisa menjinakkan Manchester United. (Football-Italia)(RIZ)