Pochettino: Kemenangan yang Membanggakan

: Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, mengaku bangga dengan kemenangan atas Manchester United. Spurs membantai United di kandang sendiri dengan skor telak 0-3, Selasa 28 Agustus dini hari tadi.Kemenangan atas The Red Devils merupakan yang pertama dalam empat tahun bagi The Lilywhites. Karenanya Pochettino merasa bangga dan bahagia dengan kemenangan ini karena menghapus rekor minor timnya kala bersua United. Sebelum kemenangan ini, Spurs hanya mampu menang tiga kali dalam 26 lawatannya ke Old Trafford."Kemenangan di Old Trafford sangat spesial. Kami merasa bangga. Pemain kami pantas mendapat kredit penuh. Saya sangat senang, sangat bangga tapi sekarang kami harus tetap tenang dan bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga selanjutnya," kata Pochettino kepada situs resmi klubnya."Kami bekerja sangat keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga ini. Kami memiliki pemain bagus tapi jika kami tidak menunjukkan kesatuan, sangat sulit untuk menang di tempat seperti Old Trafford," sambungnya.Kemenangan ini membuat Spurs menempel Liverpool yang berada di puncak klasemen dengan sembilan angka dari tiga laga. Selain Spurs dan Liverpool, Chelsea dan Watford juga memiliki raihan poin yang sama dengan mereka.(ASM)