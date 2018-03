Chelsea Belum Menyerah Kejar Dzeko

Striker AS Roma, Edin Dzeko, masih masuk dalam radar Chelsea. The Blues dikabarkan siap mengejar tanda tangan pemain berusia 32 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang.Chelsea sempat menempatkan Dzeko sebagai target utama bursa transfer musim dingin lalu. Hal tersebut menyusul penampilan inkonsisten Alvaro Morata dan Michy Batshuayi yang akhirnya dipinjamkan ke Borrussia Dortmund.Namun, tim asuhan Antonio Conte hanya bisa mendapatkan Olivier Giroud karena Dzeko memutuskan untuk tetap setia bersama I Giallorossi. Meski begitu, Chelsea masih bisa menggaet pemain Roma lainnya, Emerson Palmieri.Keputusan Dzeko untuk tetap bersama Serigala Ibu Kota dinilai tepat karena timnya tidak bernasib sama seperti Chelsea yang gugur di babak 16 besar Liga Champions. Bomber asal Bosnia Herzegovina itu menyumbang 17 gol untuk Roma musim ini dari seluruh kompetisi.Dikabarkan Sportlens.com, negosiasi antara Chelsea dan Roma dipercaya masih berlangsung. Dzeko pun mengamini hal tersebut dan merasa tersanjung diminati oleh Chelsea."Benar bahwa negosiasi sempat dilakukan, dan itu saja yang bisa saya katakan terkait hal tersebut. Banyak spekulasi tentang saya, baik yang palsu maupun yang lucu. Saya sangat tersanjung telah diminati oleh Chelsea, klub yang saya hormati dan kagumi," kata Dzeko.Sebelumnya, Dzeko pernah berkiprah di Liga Primer Inggris bersama Manchester City dengan total 72 gol dalam 189 penampilan. Di musim 2011--2012, Ia juga berhasil mengklaim gelar juara liga pertama The Citizens setelah menanti lama sejak tahun 1968. (Sportlens)(ACF)